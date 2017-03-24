台中警查獲偽洋酒 市值約2千萬

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49歲林姓男子涉嫌在舊酒瓶貼上偽造標籤，再填裝調和的假酒包裝後販賣，台中市清水警分局23日當場查扣大量偽洋酒，市值約新台幣2000多萬元。

台中市清水警分局今天召開記者會表示，經調查，105年6月清水區中清路一處鐵工廠發生火警，警方到場後發現廠房內堆置大批洋酒成品、半成品。因堆置數量相當多，警方初步研判，堆置之物應為偽洋酒。

警方調查，林男在民國92年間有製造偽洋酒的前科，以林男為首的偽洋酒製造集團，在火警發生後，隨即更換廠房「另起爐灶」。

警方指出，他們利用回收的洋酒空瓶與偽造標籤「舊瓶裝新酒」，以水、糖精、酒精、香料自行調製後，裝填包裝販賣，販賣對象遍及苗栗、台中、彰化及嘉義等地10多家的菸酒專賣店。

歷經9個月的跟監埋伏，23日晚間警方見時機成熟，展開拘提行動，將林男等人查緝到案，當場查扣大量偽洋酒，市值約新台幣2000多萬元，據林男等人供稱，遭查獲前，已獲利新台幣100萬元以上。

警方查獲偽洋酒成品815瓶、已調和洋酒成品約6000公升、洋酒空瓶964瓶等多項贓證物。林男等5人依詐欺、偽造文書、商標法、菸酒管理法等法移送台中地檢署偵辦，並擴大追查共犯成員及偽酒是否流向酒店、餐廳等市場。1060324

(中央社)