同居不曖昧 非洲野驢與弓角羚羊混群

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北市動物園非洲野驢寶寶「Nabil」去年10月出生，滿月後跟著媽媽到戶外活動場適應環境，即將滿6個月的「Nabil」，終於能與室友弓角羚羊和平相處。

北市動物園發言人曹先紹表示，非洲野驢是群居動物，為讓其更貼近原本生態習性，安排同樣生活在沙漠地區的弓角羚羊一同生活，展現野外混群意象。

「Nabil」去年10月出生，滿月後就跟著媽媽「Gina」到戶外活動場適應環境，經過5個月磨合期，雙方已能和平共處。

曹先紹笑說，「Nabil」剛開始和弓角羚羊們相處時，發生很多趣事，像是「Nabil」會偷偷摸摸靠近弓角羚羊「蘭晴」，趁「蘭晴」不注意時偷踢，再一溜煙跑掉；會主動靠近弓角羚羊「菊美」時，會被作勢低頭攻擊、趕走，「Nabil」就知道要與「菊美」保持安全距離。

曹先紹說，野生非洲野驢在原棲地不剩600頭，集中在歐洲、北美動物園的域外族群也僅剩263頭，是極度瀕危物種。1060324

(中央社)