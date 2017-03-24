端午節返鄉出遊 離島機票27日開訂
今年端午連假有4天，民航局今天表示，離島航線機票27日上午8時開放預訂，連假期間將提供1345架次，共13萬5523個座位。
今年端午連假有4天，疏運期間從5月26日起到31日共6天，民航局今天公布端午節連續假期離島航線機位狀況，澎湖、金門和馬祖3離島共提供1345架次，共13萬5523個座位。
民航局表示，澎湖在疏運期間有699架次，7萬1133個座位數；金門航線498架次，共5萬4230個座位數；馬祖有148架次，有1萬160個座位，端午連假疏運期間離島機票將於27日上午8時開放訂位。
民航局提醒，為有效利用座位，3天以上連續假期機票將會有限當日當班次、逾期作廢等限制，提醒旅客如因故無法搭乘原航班，一定要在起飛前取消訂位。1060324
(中央社)
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