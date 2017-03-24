彰縣造全國首台肺篩巡迴車 將上路蒐集大數據

彰化縣衛生局打造全國第一台肺功能篩檢巡迴車，今天啟用，未來將巡迴3鄉鎮54村里提供肺功能檢測，並建立大數據。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局打造全國第一台肺功能篩檢巡迴車，今天啟用，未來將巡迴3鄉鎮54村里提供肺功能檢測，並建立大數據。（吳敏菁攝）

全國第一台肺功能篩檢巡迴車上路。（吳敏菁攝）

台中火力發電廠緊鄰彰化縣伸港、線西與和美，每年撥3鄉鎮1700萬元促電協助金，這筆經費去年首度不用於辦活動，縣府衛生局打造全國第一台肺功能篩檢巡迴車，今天啟用，縣長魏明谷表示，未來將巡迴3鄉鎮54村里提供肺功能檢測，並建立大數據，了解燃煤對呼吸道影響。

魏明谷表示，台中火力發電廠燃燒生煤，提供3鄉鎮協電金，過去都吃喝花掉，但健康無價，台電不會無緣無故給錢，不要忘了對身體影響，這次不惜重資，要將錢用來捍衛健康，肺篩能早期發現即早治療，最重要能建立客觀的數據，未來要向台電打集體訴訟求償，也能有所本，「若能求償100億，每戶就給分下去好不好！」台下掌聲響起。

除了肺功能篩檢車，魏明谷表示，和美、線西、伸港三鄉鎮還有辦理4項癌症篩檢，居民每進行一項篩檢，就送1張1百元禮券與1張摸彩券，摸彩最大獎是60萬元轎車。

彰化基督教醫院院長郭守仁說，將健康的彰化縣落實行動，需行政整能的力量，號召醫療人員加入，透過這次肺篩將能建立台灣最好的模組，也建立全世界第一個模組，提醒不要忽略環境汙染對健康的影響。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁說，彰化率全國之先執行萬人健檢，這次肺篩能夠讓人了解火力發電造成健康問題。

衛生局長葉彥伯表示，以往肺功能篩檢是以吹氣方式來檢測肺裡氣流的速度，有時會受到外面環境的干擾，並需電力等相關設備，肺功能篩檢巡迴車，能深入偏鄉，提供更適合的環境下做出更正確的檢測。

葉彥伯表示，衛生福利部2015年死因統計，慢性下呼吸道疾病為全國10大死因第7位，彰化縣亦為第7位，導致慢性下呼吸道疾病原因之一就是空氣中的有害物質，例如懸浮微粒(PM2.5)等。

近年空汙議題沸沸揚揚，縣府自去年規劃於台中火力發電廠暴露區的伸港鄉、線西鄉、和美鎮及對照區的埔心鄉、溪州鄉、溪湖鎮、二林鎮，辦理為期3年肺功能巡迴篩檢服務及盛行狀況相關危險因子評估調查計畫，今年巡迴車上路，將更深入鄉間，並結合縣內3大醫療體系建立後續照護網絡，提供全面性健康服務。

(中時)