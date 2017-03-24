邱太三同婚發言 林全：不代表行政院全部立場

立委蕭美琴24日在立法院質詢行政院長林全時表示，她無法認同法務部長邱太三在同婚議題上的言論。（姚志平攝）

行政院長林全表示，邱部長的發言不是代表行政院全部的立場。（姚志平攝）

立委蕭美琴24日在立法院質詢行政院長林全時表示，她無法認同法務部長邱太三在同婚議題上的言論，而林全回覆也表示，邱部長的發言不是代表行政院全部的立場。

(中時)