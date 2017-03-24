都更戶要借住吃閉門羹 柯媽：我家又不是旅館

都更案不同意戶張姓屋主（中）24日到柯文哲爸媽新竹市住處，舉海報陳情，並拿出柯P競選時出的書，表明他曾經很支持柯。（徐養齡攝）

舉海報陳情。（徐養齡攝）

台北市長安西路都更案不同意戶張姓屋主，24日南下新竹市柯文哲父母家，不僅要借住柯媽家，還要陳訴遭拆遷的痛苦心聲，不過柯爸柯媽未出面，得知張要借住的訴求，柯媽滿臉疑惑說：「我家又不是旅館！」

柯媽何瑞英接受電視台訪問時表示，她是新竹人，不是台北市民，他們（不同意戶）不是我的親戚朋友，為什麼要讓他們借住？「我家又不是旅館」，而且在都更的過程發生什麼事，她也不是很清楚。

張姓屋主下午與台灣之聲負責人許榮棋等一行5人，趕往柯文哲爸媽新竹市住處，打算要向柯媽借住，一吐苦水，不料吃了閉門羹。張男無奈表示，他們沒有要打擾柯爸、柯媽的意思，只是真的走投無路才會來拜訪。

張男等人按了多次門鈴都沒人回應，在門口停留約20分鐘後離去，許榮棋臨走前強調，沒人在也沒辦法，他們實在見不到柯市長，才會專程來找柯P爸媽，「我們還會再回來！」

(中時)