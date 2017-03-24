國中女孩得強迫症 洗澡得花4小時

幾乎每個人都有一些強迫症狀，若已達到「不合理」的程度，影響生活、工作、學業、家庭，尋求精神科協助，使用抗憂鬱藥物，並配合認知行為治療，能獲得有效改善。

成大斗六分院精神科戴瀅純指出，有個媽媽到門診求助，說女兒上國中後變得很常洗手，本來覺得只是愛乾淨，但女兒越洗越久，還得依固定順序洗，錯了就重新再洗一次。

媽媽流淚說，女兒後來變成進房前都要先洗澡，每次花上3、4個小時，一走出房間就又重洗，再換上一套乾淨衣服，現在每天都洗澡洗到半夜，隔天爬不起來上學。

戴瀅純表示，這名女孩的狀況已經達到所謂「強迫症」，強迫症的盛行率約1-3%，大部分在20歲左右發病，多數患者在青春期就會出現症狀，也有國小時期就發病的案例。

強迫症包括強迫思考、強迫行為，兒童青少年較常見的強迫思考是怕髒、怕感染、怕傷害家人、怕家人遭遇不幸、或怕事情沒做到「剛剛好」，這些強迫思考帶來強烈的焦慮不安。

戴瀅純指出，為減少焦慮，患者會進行重複的強迫行為來抵銷強迫思考，有的患者則會重複檢查、計算、排列、默念等行為，強迫症的治療以藥物治療和認知行為治療為主。

認知行為治療指的是，藉由自我觀察記錄，練習暴露不反應、系統減敏、思考中斷等方式，協助患者打斷強迫思考、抑制強迫行為。

上述國中女生後來在家人合作下，長時間陪伴面對症狀、討論治療，終於讓原本很抗拒就醫的女孩願意服藥，也定期接受心理師的認知行為治療，漸漸地洗手與洗澡的頻率都減少，心情也變好了，家人也都輕鬆許多。

(中時)