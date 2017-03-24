金飯碗不好捧 陸銀高階主管薪資大跌
中國大陸銀行業正面臨利潤成長下滑、不良貸款攀升的壓力。銀行高階主管薪資大減，其中2016年中信銀行高層總薪資年減逾4成，平安銀行高層薪資降幅近3成，顯示銀行業金飯碗已經不好捧。
陸媒麵包財經報導，大陸銀行業除了淨利潤成長速度放緩外，還面臨資產品質下滑的壓力。銀行高層薪酬大跌，銀行業人事變動正日趨頻繁，不少高層離職或被迫離職。
按中信銀行年報數據顯示，2016年高階主管總薪酬較前一年同期大跌超過4成。
平安銀行高層薪酬降幅也接近3成。
中信銀行財報顯示，2016年總營收人民幣1537.81億元，比前一年同期成長5.96%。淨利潤416.29億元，年增僅1.14%，淨利潤成長速度創近4年來新低。
在2013年時，中信銀行淨利潤成長曾高達26.24%。
除了淨利潤增速放緩外，銀行還面臨著資產品質下滑的壓力。中信銀行在財報中指出，不良貸款金額與不良貸款率上升是銀行資產品質面臨壓力最重要的表現。
中國銀行業協會發布的「中國銀行家調查報告（2016）」顯示，銀行獲利能力明顯下降，工作壓力大是銀行高層離職的重要原因。面對新的市場環境，銀行工作難度不斷增加，如何平衡業務和壞帳，實屬不易。1060324
(中央社)
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