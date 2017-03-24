正義女警 氣爆手炸傷仍堅守崗位
屏東里港警分局女警李菡佾在高雄氣爆中雙手臂被炸傷，至今仍復健中，富正義感的她雖是菜鳥，但主動偵查，昨天逮捕1名持槍嫌犯，今天移送，讓女警也能成為破案高手。
26歲的李菡佾畢業於輔仁大學外文系，且曾到義大利當過交換學生，她說，從小就富有正義感，發現社會上有許多需幫助的人，大學畢業於是投身警界。
李菡佾在高雄市政府警察局前鎮分局一心派出所實習時，正巧遇上高雄市氣爆，當時正在執勤的她，手臂炸成2至3度燒燙傷，目前仍在復健中。
前年，李菡佾分發到屏東里港警分局服務，她並沒有因雙手燒燙傷，從事文書工作，仍堅持站在警察工作崗位，並積極從事犯罪偵查工作，日前她接獲情資，在高樹鄉有1名潘姓嫌犯持有改造槍枝非法射獵，李菡佾在不熟悉偵查技巧下，熱忱請教偵查隊學長，主動展開偵查。
經1個多月蒐證後，李菡佾查出潘嫌真實身分及藏匿處所，昨天見時機成熟向屏東地院聲請搜索票，前往潘嫌藏匿屏東縣高樹鄉泰山村處所執行搜索，當場查扣2把初篩具有殺傷力空氣長槍及土造長槍各1枝。
警方今天將潘嫌以違反違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，移送屏東地檢署偵辦。1060324
(中央社)
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