詹啟賢：不光明磊落獲取名冊是投機取巧

宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天表示，按照規則，參選人完成領表登記後，中央黨部才會提供新黨員名冊，若有人以不光明磊落方式獲取名冊，是投機取巧、破壞選舉公平。

詹啟賢下午在社群網站（facebook）指出，黨主席選舉至今，程序與規則爭議不斷。近日又有黨代表參選黨齡從4個月提高到1年及人頭黨員問題。幾位候選人尚未交代清楚，現又爆出，有些新進黨員，連黨證都尚未領到，就已有特定陣營提前獲得個資名冊，向其黨籍登記地址寄發文宣請求支持，這情形已在各地發生。

詹啟賢說，國民黨主席選舉，不僅結果重要，過程也是社會注目的焦點。如何將各陣營的交鋒集中於黨的未來與國家願景討論，實在也是要讓全體國人，看到黨真的在改變過往沉痾，在呼應社會脈動，值得人民重新信賴的對話過程。若因為競選過程中，為求勝利不擇手段的小動作，上演互揭瘡疤，相互掣肘情事，不但有負黨員期盼，也會使國人失望。

詹啟賢表示，按照選舉遊戲規則，參選人完成領表登記後，中央黨部才會提供新黨員名冊，供各候選人辦公室使用。若有人以不光明磊落方式獲取名冊並做為選舉宣傳之用，這不僅是投機取巧行為、破壞選舉的公平性，更有侵犯黨員個資的嫌疑。

詹啟賢說，選舉過程可驗證參選人的誠信及個人價值，其性質或許有別，但原則始終建立在公平之上。新黨員名冊既已外流，為了公平起見，他鄭重要求黨中央提供新黨員名冊給所有候選人。若有必要，他也願意簽署切結書，預繳新台幣200萬元保證金，只求能讓各候選人都能在站在同一起跑線上，依照同一時間槍響，公平起跑。1060324

(中央社)