前瞻未納高鐵南延屏東 立委緊盯林全

行政院前瞻基礎建設特別計畫未納高鐵延伸至屏東案，朝野立委們利用院會休息時間向行政院長林全反應，立法院長蘇嘉全今天表示，交通部評估中。

立法院上午國是論壇結束後，屏東選出的立委蘇鎮清、莊瑞雄、周春米、鍾佳濱、簡東明，及「屏東人」立委鍾孔炤等人，商請曾任屏東縣長的蘇嘉全邀林全、交通部長賀陳旦聽取立委們對屏東建設的看法。

蘇嘉全下午出席立法院厚生會會長交接前被問前瞻基礎建設計畫與特別條例草案，未將高鐵延伸至屏東納入時表示，交通部在評估，等評估結果出爐後再說。

莊瑞雄會後受訪表示，上午屏東跨黨派立委包括國民黨立委簡東明，針對屏東鐵道、交通建設，期待交通部可以把高鐵延伸到屏東案納入考慮，高鐵延伸屏東案的可行性評估經費只列了新台幣800萬元，屏東是總統蔡英文的故鄉，屏東鄉親對高鐵沒有延伸至屏東相當反彈，作為屏東的民意代表當然要反應民情。

他進一步說，立委們向蘇嘉全拜託，能否利用時間請林全聽聽大家的心聲，絕非黑箱或關起門喬預算，而是跨黨派立委們一起關心屏東建設，蘇嘉全是屏東立委也是院長，關心屏東建設很正常。

行政院昨天公布前瞻基礎建設計畫，莊瑞雄說，行政院給了很多縣市，很多縣市也跳腳，說籌不出配合款，「我們要不到，當然也會跳腳，我們也有選民壓力」。1060324

(中央社)