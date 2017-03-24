前瞻未納高鐵南延屏東 立委緊盯林全
行政院前瞻基礎建設特別計畫未納高鐵延伸至屏東案，朝野立委們利用院會休息時間向行政院長林全反應，立法院長蘇嘉全今天表示，交通部評估中。
立法院上午國是論壇結束後，屏東選出的立委蘇鎮清、莊瑞雄、周春米、鍾佳濱、簡東明，及「屏東人」立委鍾孔炤等人，商請曾任屏東縣長的蘇嘉全邀林全、交通部長賀陳旦聽取立委們對屏東建設的看法。
蘇嘉全下午出席立法院厚生會會長交接前被問前瞻基礎建設計畫與特別條例草案，未將高鐵延伸至屏東納入時表示，交通部在評估，等評估結果出爐後再說。
莊瑞雄會後受訪表示，上午屏東跨黨派立委包括國民黨立委簡東明，針對屏東鐵道、交通建設，期待交通部可以把高鐵延伸到屏東案納入考慮，高鐵延伸屏東案的可行性評估經費只列了新台幣800萬元，屏東是總統蔡英文的故鄉，屏東鄉親對高鐵沒有延伸至屏東相當反彈，作為屏東的民意代表當然要反應民情。
他進一步說，立委們向蘇嘉全拜託，能否利用時間請林全聽聽大家的心聲，絕非黑箱或關起門喬預算，而是跨黨派立委們一起關心屏東建設，蘇嘉全是屏東立委也是院長，關心屏東建設很正常。
行政院昨天公布前瞻基礎建設計畫，莊瑞雄說，行政院給了很多縣市，很多縣市也跳腳，說籌不出配合款，「我們要不到，當然也會跳腳，我們也有選民壓力」。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。