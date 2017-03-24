印尼泡麵化身蛋糕 多層次滋味口感豐富

印尼炒麵泡麵做成生日蛋糕，近來在雅加達大受歡迎。記者實地品嚐這款「泡麵蛋糕」，入口後充滿泡麵香氣和嚼勁，加上起司等配料提味，多層次好滋味讓人唇齒留香。

一般人慶祝生日經常會大啖蛋糕，不過，在雅加達北區的喀拉巴加丁（Kelapa Gading）一家餐廳TOT.AW發揮創意，運用印尼最受歡迎的炒麵泡麵（Mi Goreng）做成生日蛋糕，大受歡迎。

記者走訪TOT.AW餐廳，品嚐這款近來網路上爆紅的「泡麵蛋糕」。

這款蛋糕吃起來口感相當紮實，麵條經過烹煮、冷藏再加溫等工序特別處理，緊密結成塊狀。剖開蛋糕乍看之下像是米飯做成的蛋糕，但放進嘴裡咀嚼，仍舊是滿滿濃郁的泡麵香氣。

一個兩層式的「泡麵蛋糕」需要用到16包炒麵泡麵才能完成，不同於一般泡麵的烹調，「泡麵蛋糕」沒有把16包泡麵的調味包全部加進去，一方面是避免味道太鹹，另一方面則是仰賴蛋糕頂層邊緣灑滿醃漬肉品、起司、雞肉絲等配料提味。

鹹中帶點微甜，入口後又充滿泡麵香氣和嚼勁的「泡麵蛋糕」加上一些配料提味，入口後盡是滿滿的多層次好滋味。

餐廳負責人、26歲的歐文（Eleazer Erwin）接受中央社記者訪問表示，印尼每個人不論白天或晚上都在吃印尼泡麵，把泡麵當成午餐、晚餐，甚至已經吃飽的情形下還想吃泡麵。

歐文說，他的一個合夥人之前從事糕點業，這名合夥人想要創造另一種形式的蛋糕，於是就把民眾喜歡的兩種食物（蛋糕和泡麵）結合在一起，沒想到推出這項產品僅一個月時間，就廣受歡迎，已經收到150個預訂「泡麵蛋糕」的訂單。

談到創業的辛苦，歐文透露，在開店前3個月的確很艱難，不過他們就是不放棄，不斷嘗試開發新產品，並善用社群媒體的力量，在網路上打響知名度，吸引到許多消費者。

泡麵蛋糕推出後相當受歡迎，已經被預訂爆滿。這樣一個泡麵蛋糕要價不貴，售價為14萬印尼盾（約新台幣325元），但由於太受歡迎，店家現在只接受預訂製作。1060324

(中央社)