邱太三說法 府：無關副總統建立對話機制

法務部長邱太三今天表示許多國家承認同婚前是先制定同性伴侶法，總統府表示，邱太三以民法主管機關身分出席，今天憲法法庭的情況與副總統陳建仁建立的雙邊對話機制沒有關聯。

同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論，邱太三表示，民法婚姻規定的制定，是依當時人民、數千年來生活等形成的社會規範與機制；許多國家承認同婚前是採漸進式立法，先制定同性伴侶法，再視情況決定同性婚姻機制；若貿然修改民法開放同婚，將影響包括祖先牌位等風俗傳統、衝擊社會秩序及公共利益等。

總統府發言人黃重諺受訪表示，憲法法庭是司法權一環，總統府要遵守分際沒有評論；邱太三今天是以民法主管機關身分出席憲法法庭，邱太三自己也有說明，對這議題，法務部立場是開放的。

媒體詢問，憲法法庭的情況是否會影響到由陳副總統建立的雙邊對話機制？黃重諺表示，法務部是以民法主管機關身分說明，兩者沒有關聯。1060324

(中央社)