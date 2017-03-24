清明節將至 新北啟動掃墓服務

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清明節將至，新北市整合民政、警察、消防、交通、環保及區公所，在全區198座公墓設置掃墓服務站，並從3月25、26日及4月1日到4月4日在公墓周邊重要道路全面進行交通管制。

另外，新北市政府增加45條接駁路線共181輛專車，要讓民眾清明掃墓更輕鬆。

新北市殯葬處長楊薏霖說，掃墓服務站不僅提供水袋、鋤頭、鐮刀等全套掃墓用具，民眾只要將紙錢集中交給工作人員焚燒即可兌換淨身抹草皂，除了讓掃墓後民眾淨身，也鼓勵紙錢集中焚燒。

另外，還有公所搬出地方特色小吃，像三峽服務站免費提供碧螺春及地方小農咖啡；萬里區公所更在4月4日當天邀集專業「水腳」烹調媽媽味肉羹麵、炒米粉與古早味綠豆湯、米苔目等特色美食，供掃墓民眾享用。

楊薏霖說，近年開始針對新北市大型公墓逐步辦理遷葬計畫，目前已經完成新店、中和等地的遷葬作業，占地超過6萬平方公尺近5000座墳墓，今年更在掃墓服務站提供遷葬流程、查估清冊、優惠措施等諮詢服務，並鼓勵民眾起掘後，使用全套免費的綠色環保葬法。

消防局今年也持續在各大掃墓區派駐消防車，並且在掃墓服務站提供民眾消防水袋，避免掃墓祭祖過程中引發火警，同時鼓勵民眾集中焚燒紙錢。

根據統計，去年清明掃墓期間，新北市紙錢集中焚燒量共55公噸，相當於減少6128公斤污染物散逸到空氣中。

此外，軍人忠靈祠同期間也將進行車量管制，並於樹林區中正路、忠義街口及捷運迴龍站1號出口，加開接駁車搭載民眾前往祠區祭祀，今年更新設追思紀念卡與大型追思牆，讓民眾緬懷先人，並代燒庫錢及免費提供握香，以不點燃方式祭拜維護祠區空氣品質。

民政局表示，清明相關服務都整合在新北清明服務網上，民眾只要點選公墓所在行政區，就可查詢當地氣候、掃墓服務站地點與服務內容等資訊，若是無法返鄉也可以利用線上追思系統祭拜先人，詳情請上民政局官網查詢。1060324

(中央社)