國民黨：若有共識可繳費領新黨員名冊
國民黨副主席郝龍斌辦公室昨天質疑黨員名冊外流。國民黨文傳會副主委胡文琦說，下週將召開擬參選人會議，若達成共識，繳交作業費後可先提供目前為止的新黨員名冊。
郝龍斌辦公室發言人游淑慧昨天說，她是1月新入黨員，黨證還沒收到，卻在日前收到前副總統吳敦義競選主席連署文宣，她要求黨中央調查並請吳敦義嚴肅面對。
國民黨否認黨員名冊外流；吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華則說，建立名冊並非只有黨員這個管道，很多好朋友都願意幫忙，提供曾經認識的各自人脈的名單，讓競選辦公室寄發文宣。
宣布參選的前副主席詹啟賢鄭重要求黨中央提供新黨員名冊給所有候選人。他願意簽署切結書，預繳新台幣200萬元保證金，求一場公平選舉。
胡文琦下午受訪指出，下週將召開擬參選人會議，會中若6陣營達成共識，在繳交新台幣200萬元作業費後，可先提供截至目前為止的新黨員名冊，3月底前完成具有黨權名冊後，可再提供第二波名冊。
胡文琦說，國民黨重申黨務與選務中立，請郝龍斌陣營提供相關檢舉資料，若有黨工外洩資料將嚴懲。1060324
(中央社)
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