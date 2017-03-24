竹縣提地方前瞻建設 爭取161億經費

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新竹縣長邱鏡淳向行政院提報爭取前瞻建設計畫經費161億。（陳育賢攝）

配合行政院「前瞻基礎建設計畫」，新竹縣政府提出地方前瞻建設，爭取包括交通、文化、水環境、數位、綠能環保及其他重大等建設，總計29項計畫，總經費高達161億元，計畫內容涵蓋城鄉建設項目，不過161億元都尚未核定。

縣府指出，此29項計畫，期能改善新竹縣市間交通瓶頸、提升道路品質、改善停車問題、打造新竹縣客家文化新亮點、強化縣內數位科技環境、創造兼具休憩及環保功能之教育園區、加強地方辦公廳舍整建及健全災害防治相關設備等，縣府會積極向中央爭取經費補助。

縣府表示，本月23日行政院長林全率相關部會首長，說明「前瞻基礎建設計畫」的預算、構想與目標，其中新竹縣提報的多項基礎建設都屬城鄉建設項目，包括台1線替代道路、興建寶山鄉停車場、寶山交流道聯絡道路竹43線拓寬工程等7項交通建設計畫，不僅可改善停車問題，亦能提升道路品質。

另，六家水圳文化景觀再現、浪漫台3線跨域計畫、新埔宗祠博物館等3項文化建設計畫，則屬於城鄉建設項目的文化生活圈建設及客家浪漫台3線。

另還有新豐坡頭漁港整體開發暨遊艇碼頭興建、頭前溪高灘地規畫案、豆子埔溪蓄洪池暨景觀環境營造等3項水環境營造計畫；數位科技基礎建設、4G智慧寬頻及體育場監視系統增設等3項數位建設計畫：建置國際環境教育園區、建構區域資源循環示範區、體育場節能等3項綠能環保建設。

以及婦幼館提昇計畫、辦公廳舍興建、整建、強化防救災設備等10項涉及公共服務據點整備的其他地方重大建設。

此外，新竹市政府提出的300億元大新竹輕軌路網案確定納入行政院前瞻基礎建設，所規畫路徑行經竹縣竹北生活圈及高鐵地區等，縣府樂觀其成，期望中央支持新竹縣建設計畫並補助所需經費，以造福在地鄉親。

(中時)