YouTube反LGBT !？ 為「保護」兒童封鎖同志影片遭批

英國YouTuber Rowan Ellis製作多部女性主義和酷兒觀點的LGBT影片，最近聲稱她頻道上40部影片，被以「限制模式」遭到封鎖。(圖片截自YouTube頻道)

知名同志YouTuber Calum McSwiggan。(圖片截自YouTube頻道)

英國YouTuber Rowan Ellis製作的影片

之前被認為是挺同立場的YouTube頻道，在2015年美國同志婚姻合法化時，曾製作一系列「驕傲去愛」(#ProudToLove)官方影片，大肆慶祝當時美國同志婚姻成功過關，如今卻有大批YouTuber(意指YouTube影片製作人)出面指控頻道上，有關LGBT影片被以「限制模式」封鎖，多位英國YouTuber接受科技網站《Gizmodo》訪問時，聲稱自己有關LGBT議題的影片遭頻道嚴格審查，然後封鎖，感到非常不悅，批評YouTube頻道做法相當不適當!

YouTube頻道認為以LGBT為主的影片內容「兒童不宜」嗎? 根據同志網站《Meaws》報導，近年來，出現越來越多以製作YouTube影片爆紅的YouTuber，最近卻有英國知名YouTuber突然發現，如果觀眾切換成「限制模式」，她在頻道上曝光的LGBT影片就會被莫名審查，即使這些影片適合兒童觀看，也會被封鎖。

英國YouTuber Rowan Ellis製作多部女性主義和酷兒觀點的LGBT影片，最近聲稱她頻道上40部影片，被以「限制模式」遭到封鎖，她擔心這些檢查機制的背後，其實隱含反對LGBT的概念。知名同志YouTuber Calum McSwiggan也發表一支新影片表示，如果這是要保護兒童，那這種檢查方法可能保護不了兒童。

科技網站《Gizmodo》報導，瀏覽過YouTube留言的人都會發現，YouTube頻道似乎很想針對「令人反感」的影片內容加以檢討，做出應對措施，但是現在被爆出它的檢查機制是不是太過了，很多影片製作人跳出來指控YouTube透過「限制模式」，把他們的影片隱藏起來了。

「限制模式」是指YouTube自動篩選內容機制的可選功能，頻道會依照社群標記、年齡限制和其他標籤，去辨別和篩選出可能不適當的影片內容。一般情況下，這個功能是關閉的，但是它可以自行選擇開啟或關閉，或是鎖定按鈕，以避免被瀏覽器更動選擇。

(中時電子報)