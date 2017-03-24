頑童MJ116前進偏鄉 下廚準備「頑童餐」

頑童MJ116與東勢中山國小學童24日到台中采咖啡進行別開生面的音樂交流。(馮惠宜攝)

送愛到偏鄉，曾到小巨蛋演唱會的「頑童MJ116」24日受邀到采咖啡與台中東勢中山國小20多位學童交流，分享激勵人心的音樂之路及奮鬥歷程，小朋友們看到瘦子、小春、大淵3個RAP歌手，開心又好奇地問起問題，連他們身上的刺青也不放過。

這場周五下午的音樂聚會，源起於采咖啡老闆和「頑童MJ116」的情誼，三個嘻哈創作歌手中的大淵遇曾當過廚師，因而搭起兩個喜愛音樂的世代午餐約會，除滿足鄉原住民小朋友與生俱來對音樂的熱情，也透過欣賞三人的MV並面對面交流，帶給孩子不同的音樂視界。

25日下午瘦子、小春、大淵三個大男孩也穿起白色的主廚服裝，親自選購食材，展現深藏不露的好手藝，為孩子們精心準備專屬的「頑童餐」，看到擺盤精緻的西式漢堡，孩子們食指大動，對於會唱歌又有一手好廚藝的三人更是表示又驚訝又崇拜。

面對三大音樂頑童，孩子們問起問題犀利又尖銳，看到哥哥們的刺青，竟然毫不留情的問他們會不會後悔，三個大頑童順勢告訴小朋友們，刺青一定要滿20歲以後、想清楚再去做，他們都是成年後才去刺的，不會後悔；而東勢中山國小的孩子們最後也以母語唱「你的名字」對三個音樂頑童表達謝意。

(中時)