被兒子掀底在家當母老虎 賈永婕：是美麗女明星
賈永婕24日出席保養品活動，她笑稱，回到家，自己就像黃臉婆、兇猛的老虎。原來是之前兒子在功課上寫她像是「兇猛的老虎」，讓她大傻眼「老師第一時間翻拍傳Line給我，說原本是要走個溫馨感謝路線，要大家形容自己媽媽，別人都寫『漂亮的公主、溫暖的太陽』，只有他整個樓歪了。」
得知被兒子衝康，在老師面前大失形象，賈永婕笑說：「他回到家，我有好好教育他一下。」她趁兒子看電視時，假借教學名義，要兒子複誦「來你現在跟著我唸，我媽媽是全世界最美麗的女明星、全世界身材最好的正妹」，兒子雖然照著唸，但全程面無表情，她大笑：「超敷衍的，根本只是想趕快看電視！」
在記者會上，被問到愛情、小孩、自我、工作的排序，賈永婕竟把愛情放在最後，她說：「我跟我老公的關係比較像是我是他哥們、他是我姊妹，很開心能跟他分享很多事情。」還大嗆「不在乎」老公如何排序。被問到老公得知後可能如何反應？她大笑：「他反應通常都很賤！很神來一筆，我實在也猜不到。」
賈永婕跟德杰集團少東王兆杰結婚15年，她說，過去確實把愛情放在人生第一順位，「但現在沒有」，她認為目前對孩子、員工、同事都有責任在，加上自我也很重要，「女人一定要有自我才有愛情，先有自我滿足跟快樂，對愛情很隨緣。」她說婚姻一定要給彼此多一點空間，不用膩在一起，也尊重對方想法。
(中時)
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