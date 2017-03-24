今年一樣「好好玩」 林哲瑄：能增加比賽表現
富邦悍將前身義大犀牛去年奪下中職總冠軍，中外野手林哲瑄帶著「開心玩」的心態拚出MVP，今年球隊改名富邦悍將力拚2連霸，享受比賽的心態不變，林哲瑄笑說：「一樣是好好玩就好。」
有過旅美經歷的林哲瑄，2015年季中加盟中職，去年攻守都打出明星身手，也成為球隊奪下總冠軍的大功臣，他提到，回到中職後，自己心態上有所不同，尤其是看到隊友胡金龍，「他在場上感覺完全不一樣，他真的是在玩球，以這樣的態度面對比賽，真的會增加比賽表現。」
林哲瑄今年第3度出征經典賽，賽事期間他就曾鼓勵中華隊年輕球員要懂得「享受比賽」，他提到：「在經典賽看到荷蘭、以色列，他們打球很快樂，但亞洲球員好像就放不開，韓國也是，這樣打球起來變得比較不自在。」
不只是更能以「玩球」的心態在場上拚戰，談到去年打出穩定表現的關鍵，林哲瑄說：「回中職後，心態上也穩定很多，這裡有一些賢拜每天會提醒我們，至少這樣會讓我們比較安定。」對於今年球季，他不為自己設目標，林哲瑄說：「沒有要拚什麼『王』，球隊贏球的話會比較快樂一點。」
林哲瑄與球隊簽下的2年約原本今年到期，但他主動提出希望能提前換約的想法，球隊也同意，與他簽下兩年複數年合約，本季月薪從50萬調整至55萬，林哲瑄說：「感謝球團的肯定，多一年自己會比較安心，至少今年不用擔心很多東西。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。