今年一樣「好好玩」 林哲瑄：能增加比賽表現

富邦悍將外野手林哲瑄。（資料照，葉姵妤攝）

富邦悍將前身義大犀牛去年奪下中職總冠軍，中外野手林哲瑄帶著「開心玩」的心態拚出MVP，今年球隊改名富邦悍將力拚2連霸，享受比賽的心態不變，林哲瑄笑說：「一樣是好好玩就好。」

有過旅美經歷的林哲瑄，2015年季中加盟中職，去年攻守都打出明星身手，也成為球隊奪下總冠軍的大功臣，他提到，回到中職後，自己心態上有所不同，尤其是看到隊友胡金龍，「他在場上感覺完全不一樣，他真的是在玩球，以這樣的態度面對比賽，真的會增加比賽表現。」

林哲瑄今年第3度出征經典賽，賽事期間他就曾鼓勵中華隊年輕球員要懂得「享受比賽」，他提到：「在經典賽看到荷蘭、以色列，他們打球很快樂，但亞洲球員好像就放不開，韓國也是，這樣打球起來變得比較不自在。」

不只是更能以「玩球」的心態在場上拚戰，談到去年打出穩定表現的關鍵，林哲瑄說：「回中職後，心態上也穩定很多，這裡有一些賢拜每天會提醒我們，至少這樣會讓我們比較安定。」對於今年球季，他不為自己設目標，林哲瑄說：「沒有要拚什麼『王』，球隊贏球的話會比較快樂一點。」

林哲瑄與球隊簽下的2年約原本今年到期，但他主動提出希望能提前換約的想法，球隊也同意，與他簽下兩年複數年合約，本季月薪從50萬調整至55萬，林哲瑄說：「感謝球團的肯定，多一年自己會比較安心，至少今年不用擔心很多東西。」

(中時電子報)