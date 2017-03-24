五月天20週年 KKBOX專頁有彩蛋
數位音樂品牌KKBOX今天推出五月天成軍20週年活動專頁，除了有五月天的專欄文章，並有「名人聽五月天」廣邀名人精選最愛的五月天歌單及感想，最大彩蛋是五月天自己做的歌單。
五月天團員表示，要從9張專輯選出最愛、最具代表性的幾首放入歌單，真的很不容易，因為每個都是自己的小孩。
最令人驚喜的是，活動頁面上還祭出雙重好康，除了五月天專屬週邊T恤3款15件，居然還有五月天「回到1997.3.29」七號公園第1天演唱會的「媒體保留區」門票5組（1組2名）提供抽獎，活動至3月26日截止。
KKBOX為了慶祝五月天出道20週年，也廣邀名人公開私藏的五月天最愛歌單並寫下感想，包括林宥嘉寫道「老師有代課老師，主唱也有代班主唱吧」，韋禮安則用「韋禮安自傳中的五月天 五月天的音樂硬戳中韋禮安」，為自己的五月天歌單命名。
此外，在KKBOX一系列五月天成軍20週年紀念活動中，也將祭出KKBOX主題文章，有「五迷不可不知，歷年演唱會經典總整理」和「不說不知道，原來他們都默默演出過五月天MV？」；前者將帶領大家從1999年市立體育場到小巨蛋，跟著5位後青春期大男孩經歷人生重要里程碑，參與他們最瘋狂的時刻。1060324
(中央社)
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