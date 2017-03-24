桃園換電動機車 最高補助3萬1
桃園市政府積極推動低碳運具，有九大補助項目，其中新購電動機車最高補助新台幣2萬5000元、淘汰二行程機車換購電動機車最高補助3萬1000元，補助時間到108年12月底止。
桃園市政府環保局今天表示，「二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」期程自106年1月1日起至108年12月31日止，計畫辦理9大補助項目，包括淘汰二行程機車補助2000元、新購電動機車最高補助2萬5000元、淘汰二行程機車換購電動機車最高補助3萬1000元、新購電動（輔助）自行車補助6000元、淘汰二行程機車換購電動（輔助）自行車補助1萬元、電動機車鋰電池補助上限4000元、設置電動二輪車充（換）電設施補助上限1萬元、新購電動大客車補助每輛150萬元，及設置電動大客車充（換）電設施補助每座50萬元。
桃園市政府環保局長沈志修指出，想要申請淘汰二行程機車相關補助者，應檢附車輛異動書及車輛回收管制聯單影本各一份，才能申請補助。計畫的補助金額從107年起將配合環保署政策而逐年下降，呼籲有意更換電動車的桃園市民把握機會，一起維護桃園的清新空氣。
相關內容已公布在桃園市政府環保局首頁，民眾申請專區、電動機車補助項目。1060324
(中央社)
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