金湖飯店祭防範措施 守護客人腳步

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飯店再傳摔人事件。 金門唯一五星級規格飯店-昇恆昌金湖大飯店在樓梯口放有告示牌，提醒顧客注意腳步；而且大型宴會解散時會有專人引導顧客，更叮嚀客人勿邊走邊滑手機。

高齡85歲的前行政院長唐飛，22日晚間到晶華酒店3樓宴會廳用餐；他走旋轉樓梯時，不慎踩空而摔傷，左肩韌帶有撕裂傷，23日在三軍總醫院接受手術。

今年農曆過年前，當時擔任台灣水泥集團董事長的辜成允在晶華酒店出席婚宴下樓梯時，不慎從3樓跌落到2樓半平台，後腦勺遭到撞擊，當場昏迷，立即送往馬偕醫院急救；之後轉院到振興醫院，2天後過世，享壽62歲。

金湖大飯店今天表示，飯店早有放置告示牌，這是制式提醒；辜成允事件發生後，飯店隔天立即開會，請工作人員強化平日安全措施。

現在1樓大廳上2樓的入口處的告示牌，上面寫道：「親愛的貴賓，溫馨提醒您，上下樓梯請握好扶手，踩穩腳步，請勿奔跑，以免造成危險。」

金湖大飯店行銷經理林協(穎)表示，除了告示牌，飯店在大型宴會解散時，也會安排專人在各樓層引導顧客行進方向，協助顧客注意腳步，尤其會提醒大家不要邊走邊滑手機。同時，飯店會盡量鼓勵客人上下樓多利用電梯。

在樓梯之外，林協(穎)說，金湖大飯店地板是花崗岩，較為光滑；平日工作人員會提醒大人看好孩童，勿讓小朋友隨意亂跑；下雨天更會舖上止滑墊，維護客人安全。1060324

(中央社)