一例一休 北市試辦小黃接送首長
台北市今天宣布推動小黃接送首長假日行程，市長柯文哲將率先試乘，秘書處說，因勞基法推動「一例一休」後，需更加妥善因應司機工時問題，柯文哲25日會率先搭車跑行程。
秘書處表示，市府各級首長為推動市政，下班及例假日需出席公務行程與市政宣傳活動，負責接送首長的駕駛也要早出晚歸，假日可能因出勤而難獲休息。
秘書處說，勞基法推動「一例一休」後，北市府須更加重視、妥善因應；柯文哲重視首長駕駛加班過勞的問題，去年便指示秘書處積極規劃配套措施，讓首長適度減少上班時間外的用車頻率。
秘書處表示，北市府已正式確認各級首長在駕駛上班時間外的公務行程，可適度租用計程車替代駕駛加班接送；23日首度試辦與計程車業者簽約提供智慧化派遣計程車服務。
秘書處說，首長搭小黃跑行程從3月底至6月底為試辦期間，主要是供首長公務行程遇駕駛無法出勤，或秘書處人員處理急要公務而無公務車可調派時使用，若試辦成效良好，7月起，全府將跟進。
柯文哲25日將搭小黃跑行程，預定從住家搭到北市公訓處，秘書處表示，試辦期間由大都會計程車得標，主要考量是服務品質，費用採月結制，首長有公務需求可透過專線或APP叫車，不用當場給費用，主要是補強駕駛或公務車不足狀況，還有因應「一例一休」制度。1060324
(中央社)
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