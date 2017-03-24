印度北方省強關肉品屠宰場 衝擊肉價

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印度是世界主要水牛肉供應國之一，但在印度人民黨取得印度出口水牛肉最多的北方省執政權後，省政府近日關閉屠宰場、肉品店，導致肉類價格上揚，衝擊印度肉品出口。

印度人民黨（BJP）日前奪下北方省執政權，並任命被指傾向激進印度教主義的阿迪特揚納斯（Yogi Adityanath）擔任省長後，「商業標準報」（BusinessStandard）報導，北方省政府近日以不符規定強迫北方省的屠宰場和肉品店關門。

牛在印度教屬神聖動物，但水牛不在此限，印度法律允許屠宰水牛和水牛肉販售。

但激進印度教主義者主張任何牛都不能宰殺，且應逐漸推動全印度吃素。持印度教主義的BJP在許多執政的省份都禁止屠宰、販售牛肉、水牛肉，甚至有的省禁止所有肉品屠宰和販售。

「印度人報」（The Hindu）報導，截至目前為止，北方省政府以非法為由，已在首府勒克瑙（Lucknow）、聖城瓦拉納西（Varanasi）、加茲阿巴德（Ghaziabad）等北方省西部地區關閉36間屠宰場和數百間肉品零售商店，有3間肉品店被燒毀。

前米魯特（Meerut）市長、肉品出口業者阿克拉克（Shahid Akhlaq）說，即使這些屠宰場和肉品店都擁有合法經營執照，但北方省在BJP執政的省政府施壓下，正推動全面關閉屠宰場和肉品店，多數是穆斯林經營。

因肉品來源匱乏，導致水牛肉、羊肉、雞肉等肉品價格上揚，北方省西部的肉品業者23日還舉行示威活動，抗議省政府的非法行為。

阿克拉克指出，北方省政府這項行動將影響仰賴肉品業維生的成千上萬人生計，也影響印度肉品出口。

但BJP領導人則反擊說，這些行動是取締非法屠宰場和肉品店，保障民眾安全。

隨著中國大陸、中東地區對廉價肉品的需求增加，根據統計，印度一年出口水牛肉達40億美元（新台幣約1219.36億元），北方省占印度水牛肉出口額的一半以上。1060324

(中央社)