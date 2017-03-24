涉倫敦恐攻 英國伯明罕居民驚恐莫名
就在倫敦發生造成重大死傷的恐怖攻擊後，伯明罕出現多起警察突襲行動，當地居民試著努力了解，這個多種族的英國第二大城與倫敦恐攻之間究竟有何關聯性。
法新社報導，英國國會大廈外發生男子開車衝撞並襲警的數小時後，武裝警察漏夜闖入伯明罕三處地點展開突襲，其中包括海格利路（Hagley Road）上一幢夾在披薩店和波斯食物餐廳之間的公寓。
20歲的零售商店員工穆罕默德阿里說：「我嚇壞了。那是我的鄰居。真的很恐怖。」
海格利路位於綠葉扶疏的埃德巴斯頓（Edgbaston）區，當地居民愛好板球，很不習慣看到攔路檢查的武裝警察。
23歲的倉庫工人卡默恩希（Lucas Camoes）表示：「這一帶非常安靜，都是大學生，因此現在的狀況讓人很驚訝。」
「我覺得很不安全。有一點杯弓蛇影。」
住在被突檢公寓幾步之外的19歲基伯（Dean Kibble）說：「我住在伯明罕19年了，你真的想不到你所住城市會發生這種事，就在你的附近。你不知道這些日子誰住在隔壁，什麼人都可能。」（譯者：中央社周慧盈）1060324
(中央社)
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