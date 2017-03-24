練唱太大聲被檢舉吸毒 男團新秀被逼搬家

龔言脩最近在家瘋狂練唱，意外引來警察關切。（年代娛樂提供）

龔言脩最近在家瘋狂練唱，意外引來警察關切。（年代娛樂提供）

年代much台最新實境秀節目《FIGHTING吧！天團》最近進入評比重要關卡，成員們均不敢鬆懈，日夜加緊練歌練舞。其中「A-TEAM」的vocal擔當龔言脩更是因為在家練唱太大聲，而被鄰居檢舉，好幾次被警察上門按鈴關切，無奈之餘只好決定搬家。他笑說：「再不行我就搬到公司住好了！」

練唱竟然會被警察找上門，龔言脩尷尬地說：「因為平常白天要上課，我能夠練習的時間就只有晚上，可能租的地方隔音不太好，加上我唱歌時常常太忘我，真的有吵到鄰居，也對他感到很抱歉。」同團的承晞笑說：「言脩嗓門真的很大，他有個綽號就叫大聲龔（公），所以最後我們都讓他當風紀股長，讓他管秩序，因為他只要用力一喊，大家就會安靜了。」

原來他已不只一次被警察關切，龔言脩說：「我記得有一次最誇張的是警察來按門鈴，我一開門他就直接衝進來問我：『有沒有藏毒品？在哪？快拿出來！』我當場嚇傻，最後才搞清楚原來是被檢舉了。」不過為了解決這個的狀況，龔言脩也表示目前已經正在積極找尋新的租屋點，條件就是「一定要隔音好」。

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(中時)