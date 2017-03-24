為何春木捻香停留半小時 陳水扁未報備

前總統陳水扁（右二）未報備，到台中為民進黨大老何春木捻香。（何敏誠提供）

民進黨大老、前國策顧問何春木，本月13日下午辭世，前總統陳水扁今天下午卻在未向台中監獄報備下前往何宅捻香，短暫停留約半小時後即離去。

何春木之子、市議員何敏誠表示，陳總統下午在前台中市民進黨主委何文慶等人陪同下來上香致意，短暫停留約半小時。

何敏誠轉述，扁提及因為過去在選總統時，他的父親擔任他的主任委員，協助他打贏選戰，讓他非常感念，得知何春木往生，即使拖著孱弱的身軀，還是一定要來上香。

在半個多小時過程中，何敏誠說，看到陳總統的手還是一直抖，而且他自己不好意思說，其實還裝著尿袋，因為「很見笑」，所以都要穿長褲蓋著，怕被看到。

(中時)