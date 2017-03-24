清水警方破獲偽洋酒集團 近萬瓶市值2千萬元

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清水警方破獲偽洋酒集團，查扣近萬瓶洋酒市值約2千萬元。（陳淑娥攝）

49歲林姓男子涉嫌製造偽洋酒，利用回收空瓶及偽造標籤，舊瓶裝新酒牟取暴利，販賣對象遍及中彰苗地區10餘家菸酒專賣店，清水警方23日前往彰化一工廠逮捕林姓主嫌等5人，查扣約翰走路等洋酒近萬瓶，市值約2千萬元，嫌犯供稱已獲利逾100萬元。

警方表示，去年6月清水區中清路鐵皮屋工廠火警，廠內堆置大批洋酒成品、半成品，警方初步研判應為偽洋酒，專案小組追查長達9個月，發現偽酒集團在彰化另起爐灶，23日直搗酒窟，逮捕正在出貨的林姓主嫌、39歲林男、54歲黃男、48歲許男、42歲林男及30歲許男等6人。

警方指出，2003年違反商標法、菸酒管理法、走私條例等的林姓主嫌，利用回收的洋酒空瓶與偽造標籤進行舊瓶裝新酒，以調製不等比例之水、糖精、酒精、香料裝填後包裝販賣，販賣對象遍及苗栗、台中、彰化及嘉義等地10餘家菸酒專賣店。

警方表示，現場查扣約翰走路、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威、仕高利達等偽洋酒約815瓶、已調和洋酒成品6000公升約8600瓶、洋酒空瓶964瓶、軟木塞蓋9箱、分裝桶2個、抽水機2台等證物，全案訊後將6人依詐欺、偽造文書、商標法、菸酒管理法及違反食品安全衛生管理法送辦。

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(中時)