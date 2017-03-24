懷疑與警交往 男開瓦斯要脅見女友判決4年2月
北市內湖區薛姓男子懷疑女友與員警交往，去年11月4日凌晨4點半，酒後將20公斤瓦斯桶放在客廳，不斷開關瓦斯桶，作勢要用打火機點燃，揚言女友若不到場，即同歸於盡，經消防員噴水降低濃度，僵持6小時後被捕，士林地院審結，以準放火未遂罪，判刑4年2月，可上訴。
薛男酒後從後陽台拆下瓦斯桶，在客廳打開開關，造成屋內充滿瓦斯，警方到場後，還點煙、拿打火機欲點燃，甚至說屋內有手榴彈，還在屋內點燃信號彈，宣稱要瞬間引爆，直到警方到場安撫她的情緒，才開啟電風扇、冷氣，所幸都沒有爆炸，直到早上10點半，警方趁他不注意，衝上前將他壓制。
男子辯稱，當時窗戶都有開啟，只是發洩情緒，他知道瓦斯沒有達到濃度，並非真要引爆。
但判決指出，漏瓦斯已經讓屋內充滿瓦斯味，若電器開關產生火花，極有可能驟生氣爆火災，已經具備炸燬房屋的可能性，依故意以煤氣炸燬供人使用之住宅未遂，判決4年2月。
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(中時)
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