男子加油站前自焚 母姐搭救也燒傷

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苗栗縣一名男子今天下午在頭份市一處加油站買了2公升汽油後，隨即引火自焚，母親、姊姊連忙協助滅火，造成3人均燒燙傷送醫，其中男子全身80%嚴重燒傷有生命危險。

苗栗縣消防局指出，下午3時30分許獲報，頭份市八德一路一間加油站發生自焚火警事件，經派遣人車到場，將3名燒傷民眾送往為恭醫院搶救，所幸火勢並未波及加油站。

警方初步調查，張姓男子自備桶子到加油站，花46元買了約2公升95無鉛汽油後，隨即淋在身上，家屬趕到現場搶下他手上的打火機，但仍引燃火勢，導致男子及母親、姊姊均遭燒傷；加油站人員連忙持滅火器撲滅火勢。

3人到院時，急診室瀰漫汽油味，其中，男子全身約81%3至4度燒燙傷，有生命危險；姊姊雙手掌及左小腿2度燒燙傷，母親雙手掌2度燒燙傷。男子自焚原因，有待進一步調查。

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(中央社)