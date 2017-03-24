學生紛上歐美名校 常春藤中學放異彩
全國第一所招收外籍學生的常春藤中學，去年應屆畢業生均申請進入歐美名校，托福滿分的邱勝楠錄取約翰‧霍普金斯大學醫預科、Shirley Lin為普瑞特藝術學院建築系、Eric Rossow是德國雅各布大學生物奈米系，升學屢創佳績、辦學績效獲肯定。
常春藤中學表示，除了升學創佳績外，學生參加全國或國際比賽，成績也相當優異，在2017全國國際實驗高級中學英文辯論賽、雙人演說均囊括前3名，英文說故事和個人表演則雙雙拿下第1名。
邱勝楠以滿分通過托福考試，除錄取約翰‧霍普金斯大學醫預科外，今年升學更是大放異彩，已獲錄取英國伯明罕大學、曼徹斯特大學、澳洲雪梨大學、維吉尼亞理工學院、普渡大學、普瑞特藝術學院等知名大學。
Shirley Lin錄取普瑞特藝術學院建築系，她認為學校師資優良、設備完善、課程規劃周延及無微不至的照顧，讓她在高手如雲的競爭中脫穎而出；錄取德國雅各布大學生物奈米系的Eric Rossow，則選擇到科技大國去學習尖端科技，他表示，學校開設第二外國語課程，讓自己有勇氣到陌生的國度求學。
常春藤中學強調，美式寄宿留學班為小班美式教學、個別指導、ESL課程、AP課程、豐富多元的課外活動、優質的國際師資等為學校辦學特色，學生24小時都與外籍教師生活在一起，在完善純美語學習環境中猶如置身國外，增加學生的學習動力。
(中時)
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