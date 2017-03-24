中視《名模星任務》4月底登場 李懿想做女神反四不像
中視與伊林娛樂合作推出外景實境綜藝《名模星任務》，4月28日起每周五晚間十點播出，主持陣容包括沈玉琳、陳思璇、大愷、李懿、陳志強。陳思璇認為台灣綜藝需要有人願意好好經營，對於這次能夠重新出發，主持群的每個人都很開心，名模也將繼續帶來優質及歡笑的節目給每個喜愛節目的觀眾。
《名模》在中視重新出發，讓沈玉琳期待不已，他笑說：「那段空檔因為疏於運動，筋骨都不靈活了，連睡覺稍微姿勢不對，就會筋骨痠痛，這是以前沒有發生過的事。」大愷則說：「我就像是一個失業後又找到工作的人，之前和名模主持群相處愉快，節目受到觀眾喜愛，這次能回娘家，只能說有家真好！」
李懿則說：「真的很開心可以繼續和一群很熟悉的人一起做節目。」她在《名模》中大受歡迎，她自認「原因可能是因為我是一個從模特兒出生卻最不像模特兒的人吧！」陳志強則說：「以前的她太拘束，想成為女神卻四不像，現在的她找到自己了。」李懿說：「轉藝人後找到自己，不管怎麼扮醜都可以，公司很放心的讓我做自己。」
(中時)
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