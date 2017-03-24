大甲媽遶境 龍井、烏日等地交管

我要評比

為因應「2017大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香-起駕及回鑾活動」，烏日分局於3月25日7時至18時以及4月1日6時至17時執行交通指揮疏導管制勤務，請民眾配合，以維護交通安全與行車秩序。

台中市烏日分局指出，大甲媽祖進香遶境活動均湧入大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進人車安全，沿路交通順遂，因而將於媽祖起駕與回鑾時部分路段進行交通管制如下：

(一) 管制時間：起駕時段106年3月25日7時至18時、回鑾時段及4月1日6時至17時，屆時得視車流情形實施機動彈性調整。

(二) 管制事項：

１、龍井區鷺山橋施工處，實施車輛輪放管制。

２、沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線實施彈性車道調撥。

３、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕及回鑾人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

二、烏日分局屆時將於各重要路口均編派警力實施交通指揮疏導管制，請各位用路人能配合，以維護交通安全及秩序。

(中時)