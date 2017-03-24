別再重複煮水泡茶！專家：用微波爐加熱風味佳
煮水泡茶，水涼了怎麼辦？多數人會將水再次煮沸，但用重複煮沸的水泡茶，其實會影響茶的風味。英國茶葉專家建議，維持茶的熱度及風味的最佳方法，是使用微波爐加熱。
根據英國《每日郵報》報導，英國茶葉協會（Tea and Infusions Association）主席戈爾曼（William Gorman）指出，將水重複煮沸，會將水內一些氧氣、氮氣去除掉，泡出來的茶，會有種沉悶的味道。戈爾曼說，泡一杯風味十足的茶，除需要一個好的杯子（從外觀提升美味度），還需要新鮮的水，與其用重複煮沸的水泡茶，不如放到微波爐內加熱15-20秒。
戈爾曼說，把茶微波加熱，從科學面的角度來說，只是移動分子，使它回到適當的溫度，並不會影響風味。另外，戈爾曼也建議，若要維持茶的風味，要將茶包放入不透氣容器中保存。
(中時電子報)
文章來源：Daily mail
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