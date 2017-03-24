摔爛廢鐵車改裝變賣　不法集團詐百萬暴利

摔爛、撞爛的事故車，犯嫌以極低價購入。（陳鴻偉翻攝）

犯嫌再偷取同款車，將車牌、引擎號碼轉到贓車上變賣。（陳鴻偉翻攝）

黃姓民眾2014年3月開車進入機械式停車場時，不慎從1樓摔落地下室，整部車摔爛變成一團廢鐵，黃也受嚴重受傷，但北市刑大警方日前清查時，卻發現這部車在1個月後，就已經重新轉賣他人，正常上路運行，由於實在太不合理，警方隨即展開清查。

北市刑大偵四隊隊長郭建成指出，警方日前在屏東逮捕陳姓、李姓男子等人組成的變造車集團，經分析資料後，發現這部三菱廠牌的車子，應該也是陳嫌等人拚裝改造，追查後發現，眾人以1萬多元的「廢鐵價」，向黃姓車主購買這台車，取得車子的車牌、資料。

陳嫌隨後聯繫竊車集團，在嘉義偷取同款式、同顏色的車子，再以拚裝、變造的方式，將廢鐵車的車牌、車身、引擎號碼，全部裝到贓車上，再拿到與其掛勾，位在台南的中古車行，以70多萬元賣給不知情的第三者，包括這部三菱汽車，陳嫌先後至少賣出4部這種贓車，獲利超過百萬元。

停放至主嫌經營位在臺南之「大○汽車商行」展售。並以市售行情之價格，販售給不知情同行及消費者，詐欺牟取暴利，警方偵訊後，全案依竊盜、偽造文書、贓物、詐欺等罪移送法辦。

警方稍後通知三菱原車主前來指認，失主是來自越南的新住民外配，她向警方表示，車子是她和丈夫結婚周年的紀念，買不到2個月就失竊，車上有很多她們的幸福回憶，被偷時她和先生每天都很難過，她到場認領時，一眼就認出車子的特徵，瞬間喜極而泣，一再向警方表示感謝。

警方呼籲民眾，購買中古車輛時，務必注意相關來源資料，慎選優質中古車商，勿貪小便宜而遭騙上當買入贓車，北市刑大已成立「車輛鑑識查緝」專責小組，提供監理所、中古車認證車商，疑似問題車輛車體結構、管制字號等檢查服務，歡迎有需要的民眾洽詢。

(中時)