林全：邱太三代表法務部 非政院政策立場

行政院長林全今天表示，法務部長邱太三在憲法法庭的發言，是法務部的代表，並不是行政院代表，不是代表行政院的政策立場。

同婚釋憲案開憲法法庭言詞辯論，邱太三在同婚釋憲辯論庭上說，民法是依數千年形成社會規範，遭酸是「千年部長」；邱太三會後開玩笑說，這次釋憲對他及國民而言，的確是千載難逢機會。

時代力量立委徐永明、民進黨立委蕭美琴下午在立法院施政總質詢時，問到相關問題。蕭美琴說，對於邱太三發言，難以認同、無法接受。

蕭美琴說，包括荷蘭、加拿大、紐西蘭這些允許同性婚姻的國家，沒有失去家庭倫理，生育率都比台灣還要高，沒有影響到整個家庭倫理與世代的問題。

林全說，憲法法庭的發言，邱太三是法務部的機關代表，並不是行政院的代表，邱太三執行法務部的工作，陳述相關意見，並不是指行政院的意見，不是代表行政院的政策立場。

對於邱太三的論述內容，林全說，還沒有了解詳細說法的背景，但從過去歷史看這個問題，並不是爭執的焦點，應該從未來社會進步的立場來正視過去不平等的問題。

林全說，社會是進步的，文化也是演變累積的，很多事情不能從傳統來看。1060324

(中央社)