墾丁音樂季前 查獲逾千公斤K毒原料

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高雄地檢署今天表示，昨天指揮海巡等單位攔截K他命先驅原料達1109公斤，約可轉換成900公斤K他命，涉案張姓船長準備於墾丁音樂季前由漁船走私入境。

高雄地檢署檢察官指揮澎湖機動查緝隊、澎湖海巡隊等，昨天在目斗嶼西北方海域查獲澎湖籍「新進滿2號」漁船，涉嫌密藏K他命先驅原料1109公斤，企圖循海運走私來台，立即冒著海上風浪攔查，數量之多讓查緝人員都嚇一跳。

由於數量驚人，台灣高檢署檢察長王添盛今天下午到高雄地檢署召開記者會，說明查緝經過與慰勉查緝人員。

王添盛表示，查緝毒品是治安重點工作，尤其在墾丁音樂季前及時成功攔截查獲，以免流入市面傷害民眾健康，他要特別向查緝人員致意。

檢警查出，張姓船長認為墾丁音樂季活動在即，毒品需求量大增，計畫利用漁船走私毒品入境，以彌補市場缺口。

檢警估算這次查獲的K他命先驅原料鹽酸羥亞胺1109公斤，轉換率達8成，約可轉換成900公斤的K他命，目前市場行情約每公斤新台幣60萬元，市值約5億4000萬元。

檢警昨天在澎湖目斗嶼西北方約4浬處攔截「新進滿2號」漁船，發現漁船甲板處有大量可疑的黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料袋內容物進行初步檢測，呈現毒品陽性反應，隨即逮捕張姓船長、楊姓船員與印尼籍漁工3人，並扣押漁船，連人帶船押返高雄興達港海巡基地。

張姓船長等人涉犯毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌，檢方將持續擴大追查其他運毒集團成員。1060324

(中央社)