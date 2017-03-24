墾丁音樂季前 查獲逾千公斤K毒原料
高雄地檢署今天表示，昨天指揮海巡等單位攔截K他命先驅原料達1109公斤，約可轉換成900公斤K他命，涉案張姓船長準備於墾丁音樂季前由漁船走私入境。
高雄地檢署檢察官指揮澎湖機動查緝隊、澎湖海巡隊等，昨天在目斗嶼西北方海域查獲澎湖籍「新進滿2號」漁船，涉嫌密藏K他命先驅原料1109公斤，企圖循海運走私來台，立即冒著海上風浪攔查，數量之多讓查緝人員都嚇一跳。
由於數量驚人，台灣高檢署檢察長王添盛今天下午到高雄地檢署召開記者會，說明查緝經過與慰勉查緝人員。
王添盛表示，查緝毒品是治安重點工作，尤其在墾丁音樂季前及時成功攔截查獲，以免流入市面傷害民眾健康，他要特別向查緝人員致意。
檢警查出，張姓船長認為墾丁音樂季活動在即，毒品需求量大增，計畫利用漁船走私毒品入境，以彌補市場缺口。
檢警估算這次查獲的K他命先驅原料鹽酸羥亞胺1109公斤，轉換率達8成，約可轉換成900公斤的K他命，目前市場行情約每公斤新台幣60萬元，市值約5億4000萬元。
檢警昨天在澎湖目斗嶼西北方約4浬處攔截「新進滿2號」漁船，發現漁船甲板處有大量可疑的黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料袋內容物進行初步檢測，呈現毒品陽性反應，隨即逮捕張姓船長、楊姓船員與印尼籍漁工3人，並扣押漁船，連人帶船押返高雄興達港海巡基地。
張姓船長等人涉犯毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌，檢方將持續擴大追查其他運毒集團成員。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。