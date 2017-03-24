教部：代理教師聘約 朝完整一年努力

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中小學代理教師「每逢寒暑就失業」，1年只領9個月薪水的窘境，未來可望緩解。教育部次長林騰蛟今天說，已和地方政府達成共識，「朝給予一年完整聘約的方向努力。」

民眾在國發會公共政策參與平台上提案「代理教師聘期應給滿12個月」，獲得5000多人附議，教育部今天回應，朝給予完整1年聘約努力，其中兼任行政職務、偏遠地區教師，可望優先辦理。

林騰蛟表示，現況下教育部專案補助的教師，都依年薪設算補助經費，聘期是到隔年7月31日的一整個學年。不過，還有許多不屬於專案補助的教師，1年只有9個月薪水（寒暑假沒薪水），屬於地方政府權責，必須考量各縣市財政負擔。

林騰蛟表示，經和地方政府協商，已確立幾個目標，兼任行政職務的代理教師，寒暑假往往還有很多事要忙，將優先給予完整1年薪資。另外偏遠地區聘用教師不易，為降低教師流動率，也會優先辦理。

教育部指出，各縣市代理教師都會朝支給完整年薪方向努力，也不會讓老師白領薪水，學校必須在暑假時賦予任務，並納入聘約之中。1060324

(中央社)