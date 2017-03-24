自行車環台桃園站 28日高架管制

「2017年國際自由車環台賽桃園站」28日登場，交通部公路總局表示，當天上午9時20分到11時20分將進行南下高架道路管制；10時10分到12時20分實施東向高架道路管制。

「2017年國際自由車環台賽桃園站」賽事，為確保國際選手安全，28日當天上午8至下午2時競賽路線，將分階段實施交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越。

桃園市政府體育局表示，競賽路線自市政府前廣場前出發，依次行經桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區後，抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123公里。

交通部公路總局今天表示，當天上午9時20分到11時20分將進行南下高架管制；10時10分到12時20分實施東向高架管制。

桃園市政府警察局也表示，會嚴格管制道路，必要時實施雙向道路管制，提供國際選手完整、安全的比賽環境，務必請駕駛朋友配合於道路邊暫停及遵守管制，在選手車隊即將抵達前，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊完全結束後才開放通行，詳細競賽路線可至「2017國際自由車環台公路大賽官網」查詢。1060324

(中央社)