侯怡君人妖說挨轟 徐乃麟不予置評盼演藝圈團結

徐乃麟今錄《天才衝衝衝》。（華視提供）

徐乃麟、曾國城今錄《天才衝衝衝》。（華視提供）

利菁與羅霈穎紅鞋恩怨，侯怡君在新戲記者會上以「人妖就是人妖」歧視的用詞再掀另波紛爭。徐乃麟24日錄《天才衝衝衝》時說，對侯怡君的做法不予置評，「這個用詞，我當然是不會這樣用，現在社會那麼開放，婚姻平權、多元成家，每個人有自主的權利，不需要去批評。」

徐乃麟更感嘆，演藝圈怎麼口水戰不斷，「其實台灣藝人滿慘的，大環境那麼差，大家應該找生路，不是找氣，找氣有什麼意義，讓大家更看不起藝人。」他也重批「台灣人本來就是一盤散沙、不團結」，應該齊心讓環境更好，而不是花時間內鬥口水戰。

至於日前向利菁道歉，利菁喊話要他上《麻辣天后傳》，徐乃麟笑說：「我也沒那麼了不起，幹嘛親自來邀我。」他雖然不上通告，但日前接下中天《天天樂財神》，他說，若電視台需要，他可以配合上節目做宣傳。至於利菁說會在節目上準備好刑具對付他，徐乃麟笑說：「我還怕什麼！我們打人家，被人家打也司空見慣，沒什麼！」

(中時)