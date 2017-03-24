遭盤查太緊張 建築工人拿證件掉出1小包海洛因

54歲邱姓建築工人染毒20餘年，24日騎車經過鳳山區中山西路的金融機構時，因一直盯著現場巡簽警察看，引起轄區鳳山警分局忠孝所起疑，上前追了200公尺將人攔下。警方要求受檢時，邱男一時緊張，拿出證件時掉了1包0.2公克海洛因，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)