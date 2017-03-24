端午節返鄉 3／27起開放訂機票

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端午節連續假期期間（5月27日至30日），民航局在這6天針對澎湖、金門、馬祖等離島航線，規劃共1345架次班機、13萬5523個座位數，確保民眾能順利返鄉，3月27日上午8時起開放訂票。

民航局表示，各航空公司已加開班機及放大機型因應假期需求，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含馬公-金門航線）699架次，計7萬1133個座位數；金門航線498架次，計5萬4230個座位數；馬祖航線148架次，計1萬160個座位數，後續亦將視需求增班。

(中時)