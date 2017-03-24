與公務員共謀詐老榮民遺產 男通緝12年終落網
彰化縣56歲男子燕文俊，14年前與在行政院退輔會擔任專員的55歲蔡明哲裡應外合，製作假債權並以人頭帳戶詐領身故單身榮民的遺產高達1773萬餘元，遭依貪汙治罪條例判處4年有期徒刑、褫奪公權4年並沒收犯罪所得867萬元。
仍在通緝中的蔡男，19年前起在台北縣榮民服務處負責單身榮民遺產的管理與繼承業務，他身為公務員，卻利用處理身故單身榮民生前債務的職務之便，發現債權處理漏洞有機可乘。
蔡男於是找來燕男配合，自2003年起偽造本票與法院裁定的假債權，再以人頭帳戶權充債權人，向北縣榮服處詐取12名榮民的遺產，總計高達1773萬餘元，2005年6月間，兩人遭檢調查獲起訴，因遲遲未到案，檢方並發布通緝。
燕男遭起訴並通緝長達12年，前年終於落網，他向法官坦承與蔡男共同偽造法院本票裁定與確定證明書，並持偽造的人頭帳戶、證件印章與陳情書，向榮服處申請，領取蔡登載核准後所核發的國庫記名支票，存入帳戶中兌現，他個人並分得800多萬元。
審理法官認為，被告與公務員蔡男共謀，詐騙榮服處逾千萬元，犯罪時間密集且次數高達12次，犯罪情節嚴重，審酌其並非居於主導、支配或發起犯罪之地位，且犯罪後坦承不諱，依違反貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物」等罪做出判決。
(中時)
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