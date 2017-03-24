網路販賣槍械 廣州警方嚴打

廣州警方在3月中旬以來，對網路販賣槍支等新型涉槍犯罪進行嚴厲打擊，一周內偵破5宗涉槍案件，繳獲各類槍支20多支、子彈600多發。

中國新聞網24日報導，警方透露，近年來，廣州透過網路等新興手段買賣槍支彈藥的犯罪行為突出，社會危害性極大。

警方說，今年3月17日接獲網路販賣槍支線索，並掌握嫌疑人即將交易。18日晚間，警方在廣州花都獅嶺鎮逮捕正在進行槍支交易的王姓嫌疑人，同時控制涉案車輛上的另外兩名嫌疑人，現場起獲俄製「654K」手槍1支。同時，警方在花都獅嶺鎮新華路繳獲王姓嫌疑人販賣的1支左輪手槍。

廣州警方已對涉槍王姓嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

(旺報)