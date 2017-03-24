五月天29日演唱會 北市加密大眾運輸班次
五月天20週年演唱會3月29日在大安森林公園舉行，預計吸引大批歌迷前往，為維護公園周邊交通順暢，北市交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸系統前往，由於大安森林公園周邊大眾運輸方便完備，在信義路有捷運淡水信義線大安森林公園站或臨近中和新蘆線東門站及文湖線、信義公車專用道及8線公車、新生南路公車專用道及16線公車、和平東路有13線公車、建國南路有3線公車。
交通局表示，已請捷運公司及公車業者配合於演唱會當日加密班次及彈性調度，並亦請主辦單位加強宣導搭乘大眾運輸前往。
為維護該演唱會期間週邊道路交通秩序，北市警大安分局將規畫加強大安森林公園周邊道路（新生南路、信義路、建國南路及和平東路）於當天下午4時至晚間 11時的交通疏導，並將加強對違規停車驅離或取締，以維持路口淨空及路段車流順暢；另大安森林公園公有停車場各出入口亦將派員疏導管制，停車場滿場時立即啟動滿場機制，同時驅離排隊等待車輛，以維交通順暢。
(中時)
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