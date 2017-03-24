除了海芋季 陽明山櫻花現正盛開

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陽明山除了竹子湖海芋季現正舉行，位在陽明公園遊客中心前吉野櫻，也悄悄盛開，民眾可趁休假日賞海芋兼賞櫻。（北市工務局提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年3月24日

陽明山除了竹子湖海芋季現正舉行，位在陽明公園遊客中心前吉野櫻，也悄悄盛開，民眾可趁休假日賞海芋兼賞櫻。

陽明山花季雖然已經落幕，但受到去年氣候變動，今年櫻花普遍比較晚開，陽明公園遊客中心前面的一排最著名吉野櫻，花季期間一直靜悄悄的，讓不少遊客失望，但受惠近日連續好天氣，現在已盛開。

北市工務局公園路燈工程管理處長黃立遠說，今年陽明山花季、樂活公園的櫻花、台北杜鵑花季，帶給這個城市美麗的風景，現在終於輪到吉野櫻在陽明公園盛開。

黃立遠表示，除了花鐘附近的陽明公園遊客中心前外、湖山路一段整排的吉野櫻盛開、第二停車場門口吉野櫻也有少部分陸續開花了。

公園路燈工程管理處花卉試驗中心主任宋馥華指出，陽明公園噴水池旁的昭和櫻，雖已過盛花期，但仍然相當有看頭，位於花卉試驗中心的昭和櫻與吉野櫻，這幾天也都開始綻放了。1060324

(中央社)