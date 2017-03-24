蔡黃汝笑認龍爪手 襲胸楊一展喊舒服

戲劇「我的愛情不平凡」24日在台視舉辦首映會，演員楊一展（左起）、「豆花妹」蔡黃汝出席，劇中意外襲胸楊一展，蔡黃汝自稱是龍爪手，笑喊「舒服、賺到了」。中央社記者王靖怡攝 106年3月24日

演員楊一展、「豆花妹」蔡黃汝主演新戲「我的愛情不平凡」，今天談起楊一展被襲胸戲，蔡黃汝自稱是龍爪手，且NG摸了很多下，笑喊「舒服、賺到了」。

「我的愛情不平凡」首映會下午在台視舉行，楊一展、蔡黃汝、周孝安、陳敬宣、張瓊姿、阿喜等演員出席，看完片花後，蔡黃汝坦言心情激動，拍得辛苦，動作戲親身上陣，沒用替身；楊一展也直喊看了會想掉眼淚。

劇中楊一展被蔡黃汝意外襲胸，蔡黃汝自稱是龍爪手，那場戲要勾絲巾及轉圈，NG很多次才完成，楊一展胸肌軟硬狀態都摸過，笑喊「舒服、賺到了」；楊一展開玩笑稱蔡黃汝很入戲，他回去看還有掌印。

楊一展為戲獻出男男螢幕初吻，劇中為救落海的演員黃鐙輝，要做人工呼吸，笑認黃鐙輝嘴唇很軟，超像女生。連向來惜肉的蔡黃汝也為戲豁出去，第1集就露背，特地剪短髮演出，讓她直呼剪短後人緣變好，路人回頭率也變高。

有場周孝安被陳敬宣賞巴掌的戲，陳敬宣坦言壓力很大，當時和周孝安不熟，周孝安很大方要她來真的，換鏡位共打4下，周孝安被打到一度站不穩，陳敬宣笑稱拍完賞巴掌戲後，反倒打破與周孝安之間的那道牆，周孝安直喊就是「不打不相識」。1060324

(中央社)