北市與廣達合作 將東西名畫搬進學校
107課綱即將上路，「核心素養」為課程發展主軸，北市與廣達基金會合作，將藝術品搬進校園，搭配課程，除培養學生藝術鑑賞能力，也豐富內涵。
教育局綜合企劃科科長諶亦聰表示，因應107課綱「核心素養」課程，教育局擬定「北市國民中小學辦理素養導向之課程與教學推動計畫」，首度與廣達基金會合作，引進藝術品。
諶亦聰說，目前規劃「宋代文化大觀」、「光影巴洛克」2套展覽主題，即東、西方各1套，諶亦聰表示，宋代文化底蘊豐富，講課時連帶可介紹畫作、書法、瓷器、詩詞等；而巴洛克時期則可與自然科學連結，因18世紀正是啟蒙運動興盛時期。
「宋代文化大觀」作品有清明上河圖、谿山行旅、萬壑松風等宋代經典畫作；「光影巴洛克」則包括戴珍珠耳環的少女、夜巡、病容酒神等巴洛克時期名畫，共有74幅經授權的複製畫或展品。
諶亦聰表示，將開放國中小20個學校申請，搭配各校課程、到校展出，有些教師發揮巧思，將宋詞韻律轉化成饒舌歌曲，相當有趣。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。