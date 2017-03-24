北市與廣達合作 將東西名畫搬進學校

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107課綱即將上路，「核心素養」為課程發展主軸，北市與廣達基金會合作，將藝術品搬進校園，搭配課程，除培養學生藝術鑑賞能力，也豐富內涵。

教育局綜合企劃科科長諶亦聰表示，因應107課綱「核心素養」課程，教育局擬定「北市國民中小學辦理素養導向之課程與教學推動計畫」，首度與廣達基金會合作，引進藝術品。

諶亦聰說，目前規劃「宋代文化大觀」、「光影巴洛克」2套展覽主題，即東、西方各1套，諶亦聰表示，宋代文化底蘊豐富，講課時連帶可介紹畫作、書法、瓷器、詩詞等；而巴洛克時期則可與自然科學連結，因18世紀正是啟蒙運動興盛時期。

「宋代文化大觀」作品有清明上河圖、谿山行旅、萬壑松風等宋代經典畫作；「光影巴洛克」則包括戴珍珠耳環的少女、夜巡、病容酒神等巴洛克時期名畫，共有74幅經授權的複製畫或展品。

諶亦聰表示，將開放國中小20個學校申請，搭配各校課程、到校展出，有些教師發揮巧思，將宋詞韻律轉化成饒舌歌曲，相當有趣。1060324

(中央社)