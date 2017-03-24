港特首選舉進入倒數 候選人最後衝刺

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香港第5屆行政長官（特首）選舉將於26日舉行，各候選人今天作最後衝刺，包括向市民拉票或接受電台訪問。

雖然特首人選是由1200人組成的選舉委員會委員投票決定，而非由廣大市民一人一票選出，但在本屆選舉中，各候選人都以西方民主選舉方式拉票。

獲得泛民主派支持的候選人、前財政司司長曾俊華今天作最後衝刺，乘搭宣傳車在港島四處走動拜票。所到之處，受到大批市民歡迎，市民高呼當選。

大熱人選、前政務司司長林鄭月娥今天並未深入基層拉票，而是選擇早上接受電台訪問。

她說，今天不到基層拉票，符合個人不高調的性格。

另一位候選人、前法官胡國興今天既接受電台訪問，也到地區拉票。

本屆特首選舉已進入倒數階段，綜合多個民調的結果，曾俊華獲民眾支持比率較高；但也有個別民調指林鄭月娥略領先；胡國興則遠遠落後。

此外，中國大陸全國政協外事委員會副主任盧文端今天在星島日報撰文，文內引述北京中央權威人士說，曾俊華在反「占中」等大是大非問題上不講原則，因此未能獲得北京中央信任。1060324

(中央社)